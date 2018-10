Polizeiinspektion Göttingen / In Schlangenlinien über ...

(505/2018) In Schlangenlinien über die A 7 - Transporter nach Zeugenhinweis von Autobahnpolizei gestoppt, Fahrer pustet über zwei Promille

Göttingen - Gemeinde Kalefeld, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel Sonntag, 30. September 2018, gegen 20.15 Uhr

KALEFELD (jk) - Nach dem Hinweis zweier Zeuginnen hat die Göttinger Autobahnpolizei am Sonntagabend (30.09.18) auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel einen in Polen zugelassenen Transporter gestoppt und den Führerschein des Fahrers einbehalten.

Die beiden Frauen hatten zuvor beobachtet, wie der Fiat Ducato über eine längere Strecke in Schlangenlinien fuhr. Im Baustellenbereich hinter Seesen soll der Fahrer außerdem eine Warnbake touchiert haben. Die Zeuginnen alarmierten die Polizei, die das gesuchte Fahrzeug wenig später auf dem Parkplatz "Leineholz" zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord entdeckte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30 Jahre alten Ukrainers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen behielten die Ermittler außerdem seinen Führerschein ein. Es wurde eine Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung eingeleitet.

