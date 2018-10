Polizeiinspektion Göttingen / Insgesamt sechs ...

(569/2018) Insgesamt sechs Einbrüche in Wollershausen und Seulingen - Zeugen gesucht

Göttingen - Wollershausen (Landkreis Göttingen), Siedlungsweg und Hauptstraße in der Nacht zu Montag, 29. Oktober 2018

Seulingen (Landkreis Göttingen), Am Eschenpfuhl und Zum Sportplatz in der Nacht zu Dienstag, 30. Oktober 2018

WOLLERSHAUSEN/SEULINGEN (jan) Bei zwei Einbrüchen in Wollershausen (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (29.10.18) in ein Dorfgemeinschaftshaus und in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße eingedrungen. Aus dem Geschäftshaus erbeuteten die Täter einen geringen Bargeldbetrag.

In Seulingen brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (3010.18) in drei Geschäftshäuser ein. Die Täter stahlen aus einem Geschäftshaus in der Straße "Zum Sportplatz" Bargeld in noch unbekannter Höhe. In zwei weiteren Fällen (Am Eschenpfuhl und Zum Sportplatz) gingen die Einbrecher leer aus.

Die ermittelnde Polizei Duderstadt geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christian Janzen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551 / 491-2032 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de