Polizeiinspektion Göttingen / Lkw-Brand auf der A7 ...

(507/2018) Lkw-Brand auf der A7 -Werratalbrücke- Autobahn Rtg. Süden aktuell voll gesperrt / Erstmeldung

Göttingen - Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel , Dienstag, 02.10.2018, gegen 03.58 Uhr

Hann. Münden (bb) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein polnischer Sattelzug auf der A 7 in Höhe der Werratalbrücke in Brand. Aufgrund der Löscharbeiten ist die A 7 in Fahrtrichtung Kassel ab Dreieck Drammetal voll gesperrt. Umleitung ab AS Friedland über die U 76 / U 78 über Hann. Münden nach Lutterberg. Die Dauer der Löscharbeiten ist zur Zeit unbekannt. Der Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt. Es wird nachberichtet.

