Polizeiinspektion Göttingen / Maskierte überfallen ...

(166/2019) Maskierte überfallen Schnellrestaurant am Kauf Park - Täter entkommen mit mehreren tausend Euro, zwei Mitarbeiter erleiden Schock

Göttingen - Göttingen, Am Kauf Park Sonntag, 3. März 2019, gegen 02.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Maskierte haben Sonntagnacht (03.03.19) gegen 02.20 Uhr ein Schnellrestaurant in Göttingen-Grone überfallen. Kunden hielten sich nicht mehr in dem Geschäft auf. Zwei Mitarbeiter erlitten einen Schock. Sie wurden zur Untersuchung mit angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die unbekannten Räuber erbeuteten nach ersten erlangten Informationen wahrscheinlich einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Sie flüchteten anschließend vermutlich in einem hellen bzw. silberfarbenen PKW vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Beide Täter sollen dunkel gekleidet, ca. 180 cm groß und sehr schlank gewesen sein.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Am Kauf Park" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

