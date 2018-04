Polizeiinspektion Göttingen / Maskierter überfällt ...

(209/2018) Maskierter überfällt Spielhalle in Hann. Münden

Göttingen - Hann. Münden, Wildemannschlucht Sonntag, 22. April 2018, gegen 00.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat Sonntagnacht (22.04.18) gegen 00.20 Uhr ein maskierter Räuber eine Spielhalle in der Wildemannschlucht überfallen. Der Täter entkam mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Nach ersten Ermittlungen bedrohte der ca. 170 bis 175 cm große, schlanke Unbekannte den anwesenden Spielhallenmitarbeiter mit einer Schusswaffe und zwang ihn zur Herausgabe der Beute. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der 61 Jahre alte Angestellte blieb unverletzt, stand aber sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden rund um die Uhr unter Telefon 05541/9510 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de