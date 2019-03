Polizeiinspektion Göttingen / POL-GÖ: ...

POL-GÖ:(229/2019) Friedland/Reiffenhausen, BAB 38, Heidkopftunnel in Rtg. Halle, 29.03.2019, 17.21 Uhr.

Göttingen - Friedland (fs) Ein Sattelzug kommt mit einem Reifenschaden in der Südröhre des Heidkopftunnels auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Während der Fahrt hatte sich die Zwillingsbereifung linksseitig infolge gebrochener Radbolzen komplett von der Achse gelöst. Aufgrund der Gesamtsituation mußte die Südröhre des Heidkopftunnels gesperrt werden. Nach Entfernung aller Fahrzeugteile von der Fahrbahn und Absicherung des Sattelzuges wurde der vor Südröhre aufgestaute Verkehr an der Schadensstelle mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigeleitet. Zeitgleich wurde der Nachfolgende Verkehr an der AS Friedland abgeleitet. Hier staut sich der Verkehr aktuell auf ca. 3 km Länge. Aufgrund umfangreicher Reparatur- und Schlepparbeiten muss mit einer längeren Sperrung der BAB 38 an der AS Friedland gerechnet werden.

