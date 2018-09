Polizeiinspektion Göttingen / POL-GÖ: Verkehrsunfall ...

POL-GÖ: (480/2018)Verkehrsunfall auf der L 563 zwischen Motorradfahrer und Pkw

Göttingen - Göttingen (ots) - L 563, zwischen Uschlag und Dahlheim, Fahrtrichtung Dahlheim, Dienstag, 18. September 2018, gegen 15:00 Uhr

USCHLAG (cw) - Auf der L 563 kam es zwischen Uschlag und Dahlheim (Landkreis Göttingen) am Dienstagnachmittag (18.09.18), gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad mit einem Pkw kollidierte. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer von Uschlag in Richtung Dahlheim. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer zieht sich Verletzungen an den Beinen zu und wird dem Klinikum Kassel zugeführt. Sein Gesundheitszustand ist nicht lebensbedrohlich. Der 66-jährige Pkw-Fahrer bleibt unverletzt. Neben den zehn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Uschlag und Dahlheim waren ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L 563 für eine Stunde gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

