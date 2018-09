Polizeiinspektion Göttingen / POL-GÖ: Verkehrsunfall ...

POL-GÖ: (487/2018) Verkehrsunfall auf der kommunalen Entlastungsstraße am Ortsausgang 37124 Rosdorf in Richtung Wartbergkreisel unter Beteiligung von drei Pkw mit insgesamt fünf verletzten Personen

Göttingen - Göttingen (ots) - Kommunale Entlastungsstraße (KES), Ortsausgang Rosdorf in Fahrtrichtung Wartbergkreisel / Biogasanlage, am Freitag, 21.09.2018, gg. 17:10 Uhr

Rosdorf (of) - Auf der kommunalen Entlastungsstraße, Ortsausgang Rosdorf in Fahrtrichtung Wartbergkreisel, kam es am Freitag (21.09.2018), gegen 17:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von insgesamt drei Pkw; wobei insgesamt fünf Personen verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 30-jähriger Göttinger mit seinem Pkw Skoda die KSE aus Rosdorf kommend in Richtung Wartbergkreisel / Biogasanlage. In einer dortigen langgezogenen Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit einem Pkw VW Golf eines 88-jährigen Beteiligten aus der Gemeinde Gleichen seitlich zusammen. Dieser wurde dadurch in die Schutzplanke gedrückt und kam dort zum Stillstand. Der Pkw Skoda rutsche weiter auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw Mercedes, welcher von einem 52-jährigen Friedländer geführt wurde, im Heckbereich, wodurch dieser sich auf der Fahrbahn drehte und mittig zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher zog sich eine Beinverletzung zu und einem Göttinger Krankenhaus zugeführt; die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der 88-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw VW Golf zunächst eingeklemmt und wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr mittels Hydraulikschere befreit und verletzt einem Göttingen Krankenhaus zugeführt. Eine Beifahrerin aus dem Mercedes sowie ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 24.000 Euro (geschätzt). Die KES wurde für die Dauer von rund 90 Minuten voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz. Ermittlungen dauern an.

