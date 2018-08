Polizeiinspektion Göttingen / Polizeipräsenz beim ...

(436/2018) Polizeipräsenz beim "Göttinger Entenrennen" - PolENTE startet um 13.00 Uhr, Name gesucht!

Göttingen - Göttingen, Leinekanal Samstag, 25. August 2018, 13.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Erhöhte Polizeipräsenz beim "Göttinger Entenrennen" am 25. August am Leinekanal in der Innenstadt (siehe auch https://www.goettinger-entenrennen.de/). Bereits zum dritten Mal in Folge schickt die Polizeiinspektion Göttingen in diesem Jahr eine PolENTE beim Wettkampf der "schwimmenden Gummi-Schönheiten" ins Wasser.

Es war Polizei-Erpel Gustav, der sich 2016 erstmals der großen Herausforderung stellte und für die Ordnungshüter der Universitätsstadt an den Start ging. Zu Beginn ziemlich weit vorn, blieb der etwas in die Jahre gekommene Oberkommissar aber schon kurz nach dem Start an einer pinkfarbenen Schönheit hängen. Die Schnäbelei kostete Gustav viele Plätze und vermutlich sein kleines Herz. Auch die Quittung kam prompt. Die kurze Romanze unter der ersten Brücke bescherte ihm schließlich den vorletzten Platz. Neu motiviert sollte 2017 dann Karriereente "Pistoria" den angeknacksten Ruf der Göttinger Polizei wieder geraderücken. Doch auch sie kam von Beginn an nicht so richtig in Fahrt und wurde irgendwann sogar von dem seit dem Vorjahr dauerfrustrierten Gustav überholt. Der schnitt dann zwar insgesamt besser ab als 2016 (was auch nicht schwer war), für einen Platz unter den ersten zehn Teilnehmern reichte es aber wieder nicht.

Zugegeben, eine sportliche Erfolgsgeschichte sieht anders aus. Allerdings handelt es sich bei dieser Disziplin auch um absolutes polizeiliches Neuland.

Ein Jahr später und einige Erfahrungen weiter heißt es nun: Schnabel hoch, Schwimmfüße ausfahren, Leine wir kommen!

Gustav und Pistoria gehen in diesem Jahr auf eigenen Wunsch nicht ins Rennen. Eine kernige Diensthundeführerin und ihr vierbeiniger Partner sollen stattdessen dieses Mal zusammen den Sieg in greifbare Nähe holen. So schlecht dürften die Chancen auf einen der vorderen Plätze auch gar nicht stehen, denn auch wenn man es seinem verschmusten Blick nicht ansieht, der Hund hat eine Spezialausbildung und ist ein extrem guter Schwimmer. Mehr sagen wir dazu nicht.

Ein letztes, kleines Problem gibt es aber noch: Weder Frauchen noch Diensthund unseres "Teams 2018" haben bislang einen Namen. Das geht natürlich nicht. Deshalb bitten wir hiermit die Göttinger Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Vorschläge nehmen wir auf unserem Twitter-Account unter https://twitter.com/polizei_goe noch bis Freitagnachmittag (24.08.18) entgegen.

Einige nette Ideen haben uns schon auf diesem Wege erreicht. Dafür sagen wir schon einmal Danke! Wir sind weiter gespannt.

