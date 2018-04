Polizeiinspektion Göttingen / RTW-Besatzung an ...

(198/2018) RTW-Besatzung an Unfallstelle (Rad) wird Knallzeuge zum nächsten Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer; Göttingen, Ortsteil Weende, Mittwoch, 18.04.2018, 17.02 Uhr und 17.13 Uhr

Göttingen - (mw)- Die 30-jährige Radfahrerin (trug keinen Fahrradhelm) aus dem Landkreis Göttingen missachtete um 17.02 Uhr an der Kreuzung Hans-Adolf-Krebs-Weg/Ecke Robert-Koch-Straße mit ihrem Fahrrad die Vorfahrt eines 27-jährigen Fahrradfahrer (Fahrradhelm getragen) aus Göttingen, der die Robert-Koch-Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 27-jährige Radfahrer verletzte. Eine RTW-Besatzung behandelte den verletzten Radfahrer vor Ort und wurde dann Knallzeuge, als es gegen 17.13 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall kam. Ein 79-jähriger Daimler Benz-Fahrer aus Göttingen missachtete ebenfalls die Vorfahrt an der Kreuzung Im Hassel/Robert-Koch-Straße, als er die Straße Im Hassel stadtauswärts fahrend nach links verlassen wollte und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Kradfahrer aus Göttingen, der mit seinem Krad stadteinwärts fuhr. Der Kradfahrer wurde verletzt und der UMG zugeführt. Der verletzte Radfahrer kam ins Weender Krankenhaus. An den Unfallstellen waren insgesamt zwei RTW und ein NEF.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Einsatz- und Streifendienst II Otto-Hahn-Str. 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2217

eingestellt für die Polizeiinspektion Göttingen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de