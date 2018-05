Polizeiinspektion Göttingen / Sicher unterwegs! - ...

(284/2018) "Sicher unterwegs!" - Flecken Gieboldehausen, Regionalbus Braunschweig, Verkehrsverbund Südniedersachsen, Polizei Göttingen und Netzwerkpartner laden ein zu Präventionsveranstaltung

Göttingen - GÖTTINGEN/GIEBOLDEHAUSEN (ja) - "Sicher unterwegs!" - ein kurzweiliges Präventionsprogramm der anderen Art - ist auf den Abbau von Berührungsängsten bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) ausgerichtet. Zielgruppe sind Seniorinnen und Senioren sowie Mobilitätseingeschränkte.

Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung wollen Experten von Regionalbus Braunschweig (RBB), des Verkehrsverbunds Südniedersachsen (VSN), des Zweckverbands Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN), des Göttinger Sanitätshauses o.r.t. und der Polizeiinspektion (PI) Göttingen am kommenden Samstag (02.06.18) in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) zum Abbau dieser Vorbehalte beitragen und gleichzeitig für den rechtzeitigen Umstieg vom Auto in die öffentlichen Verkehrsmittel werben.

Ort: Schloss Gieboldehausen, Hahlestraße 13, 37434 Gieboldehausen,

Zeit: Samstag, 2. Juni 2018, 10.00 bis 16.00 Uhr.

Die informative Tagesveranstaltung wird dankenswerter Weise vom Initiator, dem Flecken Gieboldehausen, vertreten durch Bürgermeisterin Maria Bock, sowie durch Regionalbus Braunschweig (RBB) und der PI Göttingen im Schloss bzw. im Schlossgarten ermöglicht.

An zahlreichen Stationen erhalten Besucherinnen und Besucher u. a. wertvolle Informationen zum Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus sowie zu Beförderungsbedingungen, Fahrplänen und auch Tarifen.

Ferner steht die gefahrlose Nutzung von Rollatoren auf dem Weg zum und im Bus im Fokus. Wer möchte, kann seinen Rollator vor Ort kostenlos checken lassen und einen "Rollator-Führerschein" absolvieren!

Interessierte erhalten außerdem die Möglichkeit zum kostenlosen Sehtest!

Die Veranstaltung wird mit Tipps zur Verhinderung von (Taschen-)Diebstählen und dem Verhalten bei möglichen Belästigungen abgerundet!

++ Pressetermin am 2. Juni um 10.30 Uhr im Schloss ++

Um 10.30 Uhr findet im 1. OG im Schloss eine offizielle Begrüßungsrunde mit Pressetermin statt, zu dem die Organisatoren interessierte Medien ganz herzlich einladen!

In diesem Rahmen wird gleichzeitig der in Kooperation mit dem Caritas Projekt "DorfFSJler zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld" entwickelte Flyer eines innerörtlichen Busfahrplans für den Flecken Gieboldehausen, der mit dem Ziel einer transparenten und übersichtlichen Darstellung der Verbindungen innerhalb des Flecken mit Mitteln aus dem "Dorf-Budget" umgesetzt werden konnte, vorgestellt.

Für Fragen im Vorfeld stehen Polizei-Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke unter Telefon 0551/491-2308 und Frau Janina Ternedde, Öffentlichkeitsarbeit / VSN, Telefon 0551 / 5068438, gern zur Verfügung.

OTS: Polizeiinspektion Göttingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_119508.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Kaatz Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 Fax: 0551/491-2010 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de

- Querverweis: Ergänzende Informationen sind abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/dokumente -