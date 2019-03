Polizeiinspektion Göttingen / Tatort Schulparkplatz: ...

(215/2019) Tatort Schulparkplatz: Drei PKW innerhalb weniger Tage aufgebrochen, Zeugen gesucht

Göttingen - Göttingen, Kurt-Huber-Weg

16, 18. und 21. März 2019

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Parkplatz einer Schule im Göttinger Kurt-Huber-Weg sind innerhalb von nur wenigen Tagen drei PKW aufgebrochen und Rucksäcke, Bekleidung und auch Bargeld aus den Innenräumen gestohlen worden. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Samstag (16.03.), am Montagabend (18.03.19) in der Zeit zwischen 19.00 und 20.30 Uhr und zuletzt am Donnerstagabend (21.03.19) gegen 22.00 Uhr. In allen Fällen gingen die Diebe nach demselben Muster vor. Um an die Beute zu kommen, schlugen sie mit einem Stein eine der Fahrzeugscheiben ein. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

