Polizeiinspektion Göttingen / Tragischer Unfall in ...

(539/2018) Tragischer Unfall in der Hennebergstraße - 64 Jahre alte Radfahrerin stürzt vor PKW, Frau erliegt ihren schweren Verletzungen, WICHTIGER HINWEIS für Medien!

Göttingen - Göttingen, Hennebergstraße Freitag, 12. Oktober 2018, gegen 07.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach einem tragischen Verkehrsunfall in der Hennebergstraße am Freitagmorgen (12.10.18) ist eine 64 Jahre alte Radfahrerin am Mittag in der Göttinger Uniklinik ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Göttingerin gegen 07.30 Uhr nach Verlassen eines Grundstückes auf dem Gehweg mit ihrem Rad aus unbekannten Gründen ins Straucheln geraten und danach unvermittelt auf die angrenzende Fahrbahn gestürzt. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung der Hannoverschen Straße herannahenden PKW. Die Fahrerin des Wagens aus dem Landkreis Göttingen hatte nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich keine Möglichkeit, der fallenden Frau noch rechtzeitig auszuweichen.

In der Folge prallte die Radfahrerin zuerst mit dem Kopf gegen den Wagen und anschließend auf den Asphalt. Dabei zog sie sich schwerste Verletzungen zu. Ersthelfer eilten ihr sofort zu Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Schwerstverletzte in die Göttinger Uniklinik. Hier erlag die 64-Jährige am späten Vormittag ihren Verletzungen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

WICHTIGER HINWEIS für Medien:

Auf ausdrücklichen Wunsch der stark unter dem Eindruck des tragischen Geschehens stehenden Autofahrerin, haben wir ihre persönlichen Daten nachträglich anonymisiert. Wir bitten darum, dies bei der Veröffentlichung des Sachverhaltes zu berücksichtigen und die Angaben der Ursprungspressemitteilung von heute Nachmittag nicht zu verwenden! Die erste Meldung haben wir soeben aus unserem Presseportal entfernt.

