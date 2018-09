Polizeiinspektion Göttingen / Unfall auf der A 7 - ...

(494/2018) Unfall auf der A 7 - LKW-Fahrer aus Slowenien schwer verletzt, Vollsperrung noch bis zum Nachmittag, Umleitungsstrecken überlastet

Göttingen - Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und Northeim-West in Fahrtrichtung Hannover Mittwoch, 26. September 2018, gegen 07.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Wegen der Vollsperrung der A 7 zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Northeim-West sind mittlerweile auch die Umleitungsstrecken überlastet, das teilt die Autobahnpolizei Göttingen mit und empfiehlt Verkehrsteilnehmern nochmals ausdrücklich, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. An der Unfallstelle ist die Bergung der in den morgendlichen Auffahrunfall verwickelten drei LKW (siehe unsere Pressemitteilungen Nr. 493 und 494 vom heutigen Tage) inzwischen abgeschlossen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen fuhr ein Sattelzug aus Slowenien gegen 07.40 Uhr aus noch unbekannten Gründen auf einen am Ende eines Staus, der sich innerhalb des Baustellenbereiches zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Northeim-West gebildet hatte, haltenden LKW aus Göttingen auf. Der Aufprall schob das Göttinger Fahrzeug dann vermutlich weiter nach vorn gegen einen LKW aus Polen.

Bei der Kollision wurde der Fahrer des slowenischen LKW eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 24 Jahre alten Serben mit schwerem Gerät aus seinem zerstörten Führerhaus. Ein Rettungswagen transportierte den mutmaßlichen Unfallverursacher anschließend in die Göttinger Universitätsklinik. Der 34 Jahre alte Fahrer des Göttinger LKW wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Northeim gebracht. Er stammt aus dem Raum Duderstadt. Der Fahrer des LKW aus Polen, ein 49 Jahre alter Ukrainer, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

An der Unfallstelle waren das DRK Northeim, der ASB Nörten-Hardenberg, die Feuerwehren aus Hardegsen, Nörten-Hardenberg und Northeim, ein Staumotorrad der Johanniter, die Untere Wasserbehörde und auch der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Auch wenn die Unfallstelle jetzt komplett geräumt ist, wird die Vollsperrung der A 7 in Richtung Hannover noch nicht aufgehoben. Die Sperrung ist nach Auskunft der zuständigen Via Niedersachsen vermutlich noch bis zum späten Nachmittag erforderlich. Grund sind Reparaturarbeiten an der Betongleitwand im Baustellenbereich. Ein LKW mit Anhänger aus Norddeutschland war in der Nacht gegen 03.00 Uhr aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Gleitwand geprallt, die daraufhin auf einer Länge von rund 200 Metern umstürzte. Der 33 Jahre alte Fahrer aus Rumänien blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 85.000 Euro.

