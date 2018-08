Polizeiinspektion Göttingen / Unfallflucht in Hann. ...

(439/2018) Unfallflucht in Hann. Münden: Beim Wenden auf B 496 Gartenzaun beschädigt und geflüchtet, rund 1.300 Euro Schaden

Göttingen - Hann. Münden, Kasseler Straße (B 496) Mittwoch, 22. August 2018, zwischen 17.00 und 18.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Wenden auf der Kasseler Landstraße (B 496) hat ein unbekannter LKW am späten Mittwochnachmittag (22.08.18) in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen Grundstückszaun beschädigt und ist dann geflüchtet.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen geht die Polizei Hann. Münden davon aus, dass der LKW ursprünglich in Richtung stadtauswärts unterwegs war und dann in Höhe der späteren Unfallstelle wendete. Hierbei geriet der Auflieger des Brummis offenbar auf den Gehweg und stieß mit der hinteren rechten Seite gegen einen Zaunpfosten aus Stein, der dabei beschädigt wurde. Auch der am Pfosten befestigte Metallzaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.300 Euro. Am Unfallort wurden Teile des bei dem Zusammenstoß beschädigten LKW-Rücklichtes sowie blaue Farbanhaftungen aufgefunden. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

