Polizeiinspektion Göttingen / Unter Drogeneinfluss ...

(444/2018) Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs - Kradfahrer flüchtete vor Verkehrskontrolle

Göttingen - Göttingen, Theodor-Heuss-Straße / An der Lutter Montag, 27. August 2018, gegen 17.50 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Bevor Polizeibeamte einen 23 Jahre alten Kradfahrer am Montag (13.02.18) gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / An der Lutter kontrollieren konnten, hatte der Göttinger unvermittelt die Flucht ergriffen.

Die Polizeistreife folgte dem Flüchtigen. Dieser bog mit der Maschine in die Einfahrt eines Wohngrundstücks ein und verschwand im Haus. Dort konnten die Beamten den flüchtigen Fahrer ermitteln.

Nach derzeitigen Ermittlungen besitzt der Mann aus Göttingen keinen Führerschein und fuhr vermutlich unter Drogeneinfluss.

Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

