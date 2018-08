Polizeiinspektion Göttingen / Verkehrsunfallflucht in ...

(437/2018) Verkehrsunfallflucht in Hann. Münden- Audi auf Parkplatz am Weserpark beschädigt

Göttingen - Hann. Münden, Gimter Straße, Parkplatz am Weserpark Freitag, 17. August 2018, in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 10.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jan) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz vom Gelände des Weserparks an der Gimter Straße in Hann. Münden ist Freitagvormittag (17.08.18) in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 10.50 Uhr ein dort geparkter grauer Audi A 3 am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen vermutlich auf ca. 400 Euro. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Hinweise bitte an Polizei in Hann. Münden unter der Telefon 05541/9510.

