Polizeiinspektion Göttingen / Vermutlich erkrankter ...

(298/2018) Vermutlich erkrankter Autofahrer streifte Leitplanke auf der A 7 auf einer Länge von neun Kilometern

Göttingen - A 7, Gemeinde Rosdorf, Ortsteil Sieboldshausen (Landkreis Göttingen) Freitag, 1. Juni 2018, gegen 23.10 Uhr

ROSDORF (jan) - Vermutlich aufgrund einer Erkrankung hatte ein 55 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Golf am Freitagabend (01.06.18) auf der A 7 die Mittelschutzplanke mehrmals touchiert. Der Göttinger war mit seinem VW Golf gegen 23.10 Uhr auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Rastanlage streifte er dann auf einer Länge von etwa neun Kilometer immerzu die Leitplanke, bis der Wagen unfallbedingt zum Stehen kam. Die Beamten der Autobahnpolizei konnte den erkrankten Mann unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik.

An dem VW Golf entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

