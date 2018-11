Polizeiinspektion Göttingen / Vollsperrung der BAB 7, ...

(625/2018) Vollsperrung der BAB 7, Fahrtrichtung Norden nach Unfall

Göttingen - Hann. Münden, BAB 7, Fahrtrichtung Norden, Km 295, 22.11.2018, 08:02 Uhr (ms) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe Km 295 zwischen AS Lutterberg und AS Hedemünden voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber ist aktuell vor Ort gelandet. Es hat sich bereits ein Rückstau bis über die Landesgrenze zu Hessen gebildet. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Göttingen Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei Alte Landstraße 1 37124 Rosdorf Telefon: 0551/491-6517

eingestellt für die Polizeiinspektion Göttingen Otto-Hahn-Straße 2 37077 Göttingen Telefon: 0551/491-2017 E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-goe.polizei-nds.de