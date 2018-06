Polizeiinspektion Göttingen / Zwei Überfälle in ...

(308/2018) Zwei Überfälle in Göttingen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen - Göttingen, Bahnhofsvorplatz und Gartenstraße Sonntag, 10. Juni 2018, gegen 03.40 Uhr und 23.40 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Ein 31 Jahre alter Mann ist nach den derzeit vorliegenden Informationen am Sonntag (10.06.18) gegen 03.40 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz von drei Unbekannten von hinten angesprungen und zu Boden gedrückt wurden. Bei dem Sturz wurde der aus Kassel stammende 31-Jährige leicht verletzt. Die Räuber tasteten das am Boden liegende Opfer ab und stahlen aus der Kleidung das Portemonnaie mit Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Ebenfalls am Sonntag (10.06.18) gegen 23.40 Uhr wurde 21 Jahre alter Göttinger in der Gartenstraße überfallen. Er blieb unverletzt.

Wie der Geschädigte gegenüber der Polizei angab, war er in der Gartenstraße unterwegs, als sich der Übergriff ereignete. Auf dem Gehweg kamen ihm drei Männer aus Richtung der Bürgerstraße kommend entgegen. In Höhe des Walls hielt einer von ihnen ein Messer in der Hand und verlangte sein Geld. Neben seiner Bauchtasche mit dem Bargeld erbeuten die Täter noch seinen mitgeführten Rucksack. Danach entfernten sich die Täter in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Beschreibung: die drei männlichen Personen waren etwa 15 - 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, von schlanker Statur, dunkel gekleidet und hatten ein südeuropäisches Aussehen. Ein Täter hatte kurze dunkle Haare und trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Hose.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt, wird derzeit von den Ermittlern geprüft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

