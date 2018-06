Polizeiinspektion Goslar / Braunlage

Braunlage

Goslar - Katze angeschossen

Braunlage

Bereits am Sonntag, dem 10.06.2018 wurde im Verlauf des Tages die Katze eines Braunlager Einwohners durch einen Unbekannten durch einen Schuss aus einer kleinkalibrigen Waffen so schwer verletzt, dass sie in tierärztliche Behandlung übergeben werden musste. Die Tat ereignete sich im Bereich der Straße Am Steinfeld bzw. im weiteren Umfeld. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme stand noch nicht fest, ob das Tier gerettet werden kann oder von seinen Leiden erlöst werden muss.

Seitens der Polizei werden derzeit Ermittlungen bezüglich des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und evtl. auch des Verstoßes gegen waffenrechtliche Bestimmungen geführt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 entgegen.

SI

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0