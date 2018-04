Polizeiinspektion Goslar / Braunlage / Sachbeschädigung an ...

Braunlage / Sachbeschädigung an Gaststätte St. Andreasberg / Sachbeschädigung an Ferienhaus

Goslar - Braunlage

In der Nacht des 27. April zum 28.April wurde gegen 01:30 Uhr durch einen unbekannten Täter eine Fensterscheibe einer Gaststätte an der Harzburger Straße zerstört. Der Täter schleuderte nach derzeitigen Erkenntnissen einen 0,5 Liter fassenden Glasbierkrug durch die 200 x 56 cm messende Scheibe des Speiseraumes und zerstörte diese hierdurch total. Den Glaskrug hatte er vermutlich zuvor in einer nebenliegenden, anderen Gaststätte entwendet. Nur dem Umstand, dass die Gaststätte bereits geschlossen hatte, ist es zu verdanken, dass keine Personen verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 300,-EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05520-93260 mit der Polizei in Braunlage in Verbindung zu setzen.

St. Andreasberg

Eine weitere Sachbeschädigung an der Haustür eines Ferienhauses in St. Andreasberg, Am Gesehr wurde am 28. April bei der Polizei Braunlage angezeigt. Hier wurden das Türschloss sowie ein Bügelschloss mit unbekannten, klebenden Substanz so unbrauchbar gemacht, dass die Eigentümer ihr Haus nicht betreten konnten. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit vonm 18. März bis zum 28. April. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 420,-EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260 entgegen.

