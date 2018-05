Polizeiinspektion Goslar / Hubschraubereinsatz B4

Hubschraubereinsatz B4

Goslar - Braunlage / B 4. Am Samstag, den 19.05.2018 ereignete sich in den frühen Abendstunden, auf der Bundesstraße 4, zwischen Braunlage und dem Abzweig Hohegeiß, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorrad, besetzt mit einem 56-jährigen Fahrer und seiner 54-jährigen Mitfahrerin, kommt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfahrt entlang der Böschung einen Baumstamm und prallt gegen einen Baum. Beiden Personen werden dabei schwerst verletzt. Sie werden mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Das Motorrad wurde unter Zuhilfenahme eines Krans geborgen. Die Bundesstraße 4 wurde durch Kräfte der Polizei und der FFW Braunlage zeitweise voll gesperrt.

PKin Suchalla-Schulz

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0