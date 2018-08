Polizeiinspektion Goslar / Lagemeldung der Polizeistation ...

Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 24.08. bis 26.08.2018

Goslar - 1. Diebstahl eines Rollators Braunlage. In der Zeit vom 22.08. bis zum 24.08.2018 wurde von bisher Unbekannten aus einer unverschlossenen Garage in der Dr.-Vogeler-Straße in Braunlage ein grauer Rollator im Wert von ca. 100,- Euro entwendet.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05520/93260 bei der Polizeistation Braunlage zu melden.

2. Verkehrsunfall mit Wildschwein Braunlage. Am 25.08.2018, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Lauterberg mit seinem Pkw die B 4 im Bereich der Ortsumgehung Braunlage. Hier kollidierte er mit einem Wildschwein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,- Euro, das Tier verendete am Unfallort.

