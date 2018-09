Polizeiinspektion Goslar / Lagemeldung der Polizeistation ...

Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für die Zeit vom 31.08.2018 bis zum 02.09.2018

Goslar - Fahrt unter Alkoholeinfluß.

Braunlage. Am frühen Samstag Morgen gegen 08:50 Uhr, wurde in der Marktstraße in Braunlage ein VW Golf mit Kennzeichen aus dem Landkreis Osterode am Harz kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer aus Bad Lauterberg unter Alkoholeinfluß stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,54 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, die außer dem Bußgeld in Höhe von 500 Euro auch noch ein Fahrverbot von einem Monat nach sich zieht.

i. A. Pauls, POK

