Polizeiinspektion Goslar / Lagemeldung der Polizeistation ...

Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 26.09.2018

Goslar - 1. Diebstahl eines Motorsägehelmes

Braunlage. Am 26.09.2018, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr, wurde von einem Traktor der städtischen Betriebe Braunlage, der auf der Elbingeröder Straße in Braunlage abgestellt war, ein Motorsägehelm mit Visier und Ohrschutz im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

2. Versuchter Einbruch in ein Hotel.

Hohegeiß. In der Zeit vom Freitag, 21.09.2018 bis zum Sonntag, 23.09.2018, versuchten bisher unbekannte Täter in Hohegeiß, am Bohlweg in ein Hotel einzubrechen. Die Täter versuchten hierbei die zur Langen Straße gelegene Haupteingangstür aufzuhebeln.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

