Polizeiinspektion Goslar / Langelsheim. Pressbericht v. 14.02.2019

Langelsheim. Pressbericht v. 14.02.2019

Goslar - Munitionsfund im Wolfshäger Wald

Am Mi., 13.02.2019, gegen 17.00 Uhr, meldete sich ein 57-jähriger Langelsheimer bei der Polizei, da er einen verdächtigen Fund beim Brennholzmachen im Waldgebiet Wolfshagen gemacht hatte. Dem ersten Anschein nach handelte es sich um eine verrostete Granate; deshalb wurde das Gelände abgesperrt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover informiert. Eine Überprüfung durch diese Spezialisten am Do., 14.02.2019, ergab dann, dass es sich um eine ungefährliche Nato-Granate handelte, welche bereits entleert war.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

