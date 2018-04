Polizeiinspektion Goslar / Langelsheim. Pressebericht v. 12.04.2018

Langelsheim. Pressebericht v. 12.04.2018

Goslar - Lkw mit Reifenplatzer auf der B 82

Am Mi., 11.04.2018, 13.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger polnischer Lkw-Fahrer die B 82, Goslar i.R. BAB 7. Kurz vor der Abfahrt Wolfshagen platzte der linke Vorderreifen. Zum Glück geriet der beladene Lkw dadurch nicht in den Gegenverkehr. Allerdings war es einer Reifenfirma nicht möglich, den Reifen vor Ort zu wechseln. Der Lkw musste von einer Bergungsfirma abgeschleppt werden. Da er verkehrstechnisch sehr ungünstig im 1-spurigen Bereich liegen geblieben war, wurde der Verkehr vor Ort 2 Stunden von der Polizei geregelt.

Wildunfall, Reh getötet

Am Mi., 11.04.2018, 09.15 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw Fahrer die L 515, Bredelem i.R. Langelsheim. In Höhe des Sportplatzes sprang ein Reh aus dem Straßengraben direkt vor den Pkw und wurde beim Zusammenprall getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 1500 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

