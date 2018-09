Polizeiinspektion Goslar / Langelsheim. Pressebericht v. 19.09.2018

Langelsheim. Pressebericht v. 19.09.2018

Goslar - Verkehrsunfall in Lautenthal

Am Mi., 19.09.2018, 15.30 Uhr, wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Lautenthal mit seinem DB aus dem Sparenbergweg nach links auf die Kaspar-Bitter-Str. einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw Skoda eines 78-jährigen Lautenthalers, der von der bevorrechtigten Kaspar-Bitter-Str. nach links in den Sparenbergweg einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca 4 500 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

