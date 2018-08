Polizeiinspektion Goslar / Langelsheim. Pressebericht v. 30.08.2018

Langelsheim. Pressebericht v. 30.08.2018

Goslar - Pkw macht sich selbstständig und verursacht Unfall

Am Mi., 29.08.2018, 13.05 Uhr, setzte sich ein geparkter Pkw Opel Corsa einer 53-jährigen Frau aus Langelsheim von allein in Bewegung. Er war auf der Hahnenkleer Straße in Lautenthal geparkt abgestellt. Nach wenigen Metern stieß er gegen ein Verkehrszeichen und blieb stehen. Die Schadenshöhe beträgt ca 1200 Euro. Die Fahrerin hatte offensichtl. vergessen, ihr Fahrzeug entsprechend zu sichern.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

