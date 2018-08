Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Kontrollmaßnahmen zur ...

PI Goslar: Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität.

Goslar - Goslar. Im Rahmen der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität fand am heutigen Tage, in der Zeit zwischen 12.00 - 14.00 Uhr, eine Schwerpunktkontrolle an der Neuwerkkirche in der Rosentorstraße und im Ulrichschen Garten in der Breiten Straße statt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Goslar überprüften während dieses Zeitraums insgesamt 17 Personen.

Dabei wurden insgesamt 3 Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, 2 davon gegen Unbekannt, eingeleitet.

Der Einsatz verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und Störungen.

Durch die Kontrollen kam es zu keinen Beeinträchtigungen des innerstädtischen Individualverkehrs.

Siemers, KHK

