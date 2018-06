Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.06.18

PI Goslar: Pressemitteilung vom 08.06.18

Goslar - Wohnanhänger gestohlen.

Goslar. In der Nacht zu Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen auf dem Gelände eines Autoglas-Unternehmens in der Stapelner Straße abgestellten weißen Wohnanhänger der Marke Dethleffs, Typ 5DD, Kennzeichen GS - WM 55, ausgestattet mit einer auf dem Dach montierten SAT-Anlagenschüssel. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich des Hackelkamps bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Dieselkraftstoff gestohlen.

Goslar. Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam das Tankschloß eines auf dem Parkplatz eines Obst- und Gemüsegroßhandels in der Dieselstraße abgestellten Lkw mit GS-Kennzeichen und entwendeten anschließend knapp achtzig Liter Dieselkraftstoff. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Dieselstraße bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines SB-Warenhauses in der Gutenbergstraße ordnungsgemäß abgestellter blauer VW Golf III mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug beim Aus- oder Einparken am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

