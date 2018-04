Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Pressemitteilung vom 18.04.18

PI Goslar: Pressemitteilung vom 18.04.18

Goslar - Fahrzeug gestohlen/Zeugen gesucht.

Goslar. Am Dienstagvormittag, 11.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das durch einen Paketdienst genutzte Leihfahrzeug der Fa. Europcar, einen weißen Iveco mit HH-Kennzeichen, das auf Grund einer Lieferung kurzfristig mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bornhardtstraße abgestellt war. Es konnte im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenwagenbesatzung bereits kurze Zeit später im Görgweg abgestellt aufgefunden werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich des Tatortes in der Bornhardtstraße und späteren Abstellplatzes im Görgweg bzw. in der Nähe festgestellt und/oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geldbörse und iPhone gestohlen.

Goslar. Am Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse mitsamt Inhalt sowie ein iPhone, die eine 21-jährige Goslarerin am Kontoauszugsdrucker eines Bankinstituts am Jakobikirchhof abgelegt und dort vergessen hatte. Als sie das Fehlen eine halbe Stunde später bemerkte und wieder zurückkehrte, befanden sich die Gegenstände nicht mehr am Ablageort. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Verkehrszeichen beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Montagmorgen, 00.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.00 Uhr, befuhr offenbar ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz die Okerstraße, bog nach rechts in die Straße Köppelsbleek ab und beschädigte dabei das auf der mittig der Fahrbahn befindlichen Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

