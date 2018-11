Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Pressemitteilung vom 26.11.18.

PI Goslar: Pressemitteilung vom 26.11.18.

Goslar - Von Fahrzeug berührt, gegen Beifahrertür getreten.

Langelsheim. Am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, ging ein 58-jähriger Langelsheimer mit seinem Hund mitten auf der Fahrbahn der Mühlenstraße. Ein 29-jähriger Langelsheimer, der diesen Bereich mit seinem grau-silberfarbenen VW Golf mit GS-Kennzeichen passieren wollte, hupte daraufhin. Als daraufhin nicht reagiert wurde, touchierte der Fahrer mit seinem Fahrzeug den 58-Jährigen, um auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen, woraufhin dieser mit mehreren Tritten gegen die Beifahrertür reagierte. Gegen beide Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Polizei Langelsheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/9787-0 zu melden.

Fahrzeug aufgebrochen.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 00.00 und 09.36 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach Einschlagen der Seitenscheibe in einen auf dem Friedhof-Parkplatz an der Krugwiese ordnungsgemäß abgestellten roten VW Caddy mit GS-Kennzeichen ein. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehtreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

