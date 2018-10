Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.10.18

PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.10.18

Goslar - Trekkingrad gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Samstagvormittag, 08.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein gesichert vor einem Wohnhaus in der Oberen Schildwache abgestelltes Damen-Trekkingrad Rixe Toulouse HS 2015, carbonitgrauer Rahmen, 45er Rahmengröße, 28er Reifengröße, 24-Gang-Kettenschaltung, anthrazitfarbene Felgen, schwarze Schutzbleche, schwarzer Sattel, anthrazitfarbene Griffe, verstärkter Reifen hinten, verstellbarer Vorbau und gefederte Sattelstütze. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Außenspiegel abgebrochen.

Goslar. Am Montag, zwischen 07.45 und 18.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter den rechten Außenspiegel eines im Bahnhofsbereich ordnungsgemäß geparkten blauen Toyota Yaris mit GS-Kennzeichen ab. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

