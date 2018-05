Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Pressemitteilung vom 31.05.18

PI Goslar: Pressemitteilung vom 31.05.18

Goslar - Diebstahl von Brennholz.

Liebenburg. In der Zeit von Donnerstagvormittag, 10.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei Raummeter verfeuerungsfertiges Brennholz von den Lagerstätten im sogenannten Bauernwald südlich der L 500. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Mittwochmittag, gegen 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse mitsamt Inhalt einer 21-jährigen Goslarerin, die sie während ihres Aufenthalts in einem SB-Einkaufsmarkt in der Gutenbergstraße in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Reifen beschädigt.

Goslar. Vermutlich am Mittwochmorgen, gegen 00.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den auf dem Privatparkplatz eines frei zugänglichen Grundstück in der Bäringerstraße abgestellten schwarzen Audi A 3 mit GS-Kennzeichen, indem sie den hinteren linken Reifen mit einem spitzen Gegenstand durchstachen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp zweihundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

