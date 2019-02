Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Pressemitteilung vom ...

PI Goslar: Pressemitteilung vom 14.02.2019.

Goslar - Damenfahrrad gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor einer Apotheke in der Bahnhofstraße gesichert abgestelltes Fahrrad Rehberg Citybike, 26er Rahmengröße, weißer Rahmen, 3-Gang-Nabenschaltung, mit schwarzem Sattel und schwarzen Griffen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

