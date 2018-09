Polizeiinspektion Goslar / PI Goslar: Verleihung der ...

PI Goslar: Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Goslar an Herrn MdB Sigmar Gabriel.

Goslar - Am heutigen Freitag, 21.09.2018, 19:00 Uhr, wurde Herrn MdB Sigmar Gabriel in einem Festakt vor 600 geladenen Gästen von der Stadt Goslar in der Aula Regis der Kaiserpfalz Goslar die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Neben dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der die Laudatio hielt, nahmen zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens daran teil.

Nach dem Festakt gab es auf der Kaiserpfalzwiese eine musikalische Darbietung des Luftwaffenmusikkorps Erfurt.

Im Anschluss daran hatte Herr MdB Gabriel alle Gäste zu einem Ausklang in privater Atmosphäre in das Große Heilige Kreuz im Hohen Weg geladen.

Die Einsatzkräfte der Polizei Goslar und der Bereitschaftspolizei Braunschweig gewährleisteten zu jedem Zeitpunkt den reibungslosen Ablauf der national mit großem Interesse verfolgten Veranstaltung.

Sie verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und Störungen.

Lediglich gegen einen 76-jährigen Goslarer, der eintreffende Gäste bepöbelte, musste ein Platzverweis ausgesprochen werden, den er auch befolgte.

Durch kurzfristig erforderliche Straßensperrungen kam es zu geringen Beeinträchtigungen des innerstädtischen Individualverkehrs, die von den Betroffenen jedoch gelassen hingenommen wurden.

