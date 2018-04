Polizeiinspektion Goslar / PK Seesen: Pressebericht vom 05.04.2018

PK Seesen: Pressebericht vom 05.04.2018

Goslar - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 04.04.2018, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 22jähriger Seesener mit seinem PKW die Bismarckstraße stadtauswärts in Richtung Bergstraße. Im Kreuzungsbereich Bismarckstraße / Bahnhofstraße missachtete er das für ihn bestehende Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten PKW eines 59 Jahre alten Mannes aus Dassel zusammen. Dieser fuhr aus Richtung Bahnhofstraße kommend in die Kreuzung ein. Beide beteiligten Personen blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. (som)

