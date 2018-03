Polizeiinspektion Goslar / PK Seesen: Pressebericht vom 21.03.2018

PK Seesen: Pressebericht vom 21.03.2018

Goslar - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstag, 20.03.2018, gegen 10.15 Uhr, kam es in Rhüden, in der Straße Sültenberg, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro. Dabei rutschte ein 50jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug aufgrund schneeglatter Fahrbahn gegen den geparkten PKW eines 23 Jahre alten Mannes aus Rhüden. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstag, 20.03.2018, gegen 10.05 Uhr, kam es auf der L 500 zwischen Bodenstein und Lutter zu einem schweren Verkehrsunfall mit etwa 23.000 Euro Schaden. Dabei befuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Lutter mit seinem PKW die L 500 aus Richtung Lutter kommend und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahtzeug. Auf der Gegenspur kollidierte er mit dem PKW eines 55jährigen Mannes aus Mechtshausen. (som)

