Polizeiinspektion Goslar / PK Seesen: Pressemeldung vom 24.03.2019

PK Seesen: Pressemeldung vom 24.03.2019

Goslar - Wildunfall, Schaden ca. 400,- Euro

38723 Seesen, An der Straßenmeisterei/K 58, 23.03.19, 13:00 Uhr. Eine 29-jährige Seesenerin befährt die K 58 in Rtg. Engelade, als ein Greifvogel mit ihrem Pkw kollidiert. Am Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall, Schaden ca. 500,- Euro

38723 Seesen, K 53, 24.03.19, 03.30 Uhr.

Eine 38-jährige Seesenerin befährt mit ihrem Pkw die K 53 von Klingenhagen in Rtg. Bornhausen und kollidiert mit einem querenden Reh. Am Pkw entstand Sachschen.

Verkehrsunfallflucht, Schaden ca. 1000,- Euro

Seesen, Posener Str., 22.03./18.00 Uhr bis 23.03.19/16.00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen, auf einem Parkplatz stehenden Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise unter Tel. 9440.(Hei)

