Polizeiinspektion Goslar / POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom ...

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 24.03.2018

Goslar - Pressebericht vom 24.03.2018

Warenbetrug

Anzeigeerstatter hatte am 20.07.2017 über e-bay ein I-Phone im Wert von 355,- Euro erworben und bezahlt. Die Ware wurde jedoch bis zum heutigen Tag vom Beschuldigten nicht versandt. Ein Strafverfahren wurde in Form einer Anzeige am 23.03.2018 beim PK Seesen eingeleitet.

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 22.03.2018 zum 23.03.2018 wurde in der Baderstraße 8, 38723 Seesen, eine Schaufensterscheibe beschädigt. Mittels eines unbekannten Gegenstand wurde die äußere Scheibe einer Thermopaneverglasung beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Seesen unter der Telefonnummer 053819440 entgegen. Schaden: 350,- Euro

Sonstige Betrugsart

Im Februar 2017 schloss eine Einwohnerin aus Seesen ( 27 Jahre ) einen Probevertrag für ein Mobiltelefon in einem Seesener Geschäft ab. In diesem Zusammenhang erhielt sie als Prämie ein Smartphone und ein Tablet. Innerhalb der Probezeit wurde der Vertrag jedoch wieder gekündigt, die erhaltenden Prämien zurückgegeben. Der Vertrag wurde jedoch trotz Zusage nicht storniert, die monatlichen Kosten fielen weiter an. Schaden: 500,- Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 23.03.2018, um 21.05 Uhr, ereignete sich auf der B 248, zwischen Seesen und Neuekrug, ein Unfall. Ein Fahrzeugführer ( 24 Jahre ) aus Goslar kam mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, streifte zunächst einen Chausseebaum, überschlug sich dann mehrfach mit dem Fahrzeug bevor dieses anschließend auf einen angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer erlitt keinerlei Verletzungen, am Fahrzeug entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eine Seesenerin ( 45 Jahre ) befuhr am 24.03.2018, um 03.00 Uhr, mit ihrem Fahrzeug die Gartenstraße in 38723 Seesen, von der Frankfurter Straße kommend in Rtg. Bahnhofstraße. Innerhalb einer dortigen Linkskurve kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach Überfahren des Gehweges gegen ein Verkehrsschild und eine Hauswand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt. Schaden: 6.200,- Euro

-Eisner, PHK -

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Seesen Telefon: 05381-944-0