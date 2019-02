Polizeiinspektion Goslar / Polizei Goslar : Einbruch in ...

Polizei Goslar (Seesen): Einbruch in Abwesenheit der Bewohner

Goslar - Seesen. Die Abwesenheit der Bewohner nutzte ein bislang Unbekannter für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte sich der Täter gewaltsam über die rückwärtige Terrasse Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft.

Nach der Tat entkam der Täter unerkannt. Die Ermittlungen hinsichtlich möglichen Diebesguts dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter 05321 339-0 entgegen.

