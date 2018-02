Polizeiinspektion Goslar / Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar - Verkehrsunfall am 27.02.2018, 07.10 Uhr:

Eine 29jährige aus Ilsenburg befuhr mit ihrem Skoda Fabia die L 501 aus Richtung Bad Harzburg kommend in Richtung Eckertal. In Höhe der Einmündung zum Campingplatz kam sie auf glatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Am Pkw und an der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4500,- Euro.

