Polizeiinspektion Goslar / Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar - Scheibe einer Eingangstür beschädigt:

Am Montag, den 12.03.2018, gegen 20.40 Uhr, wurde die Polizei von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Landstraße in Harlingerode gerufen, weil kurz zuvor eine Scheibe von Innen an der Hauseingangstür durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden ist. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonummer: 05322 / 911110

