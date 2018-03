Polizeiinspektion Goslar / Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar - Diebstahl aus Wohnung:

Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit zum Diebstahl, nachdem die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Am Schlosspark ihr Haus kurzfristig verlassen hatte und den Schlüssel zur Haustür stecken ließ. Der Täter verschaffte sich am Montag, den 26.03.2018, gegen 12.00 Uhr, dadurch unberechtigt Zutritt ins Wohnhaus und entwendete daraus Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall bzw. Täter geben können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Bewohner einer Seniorenresidenz wurde vermisst:

In der Nacht von Montag, den 26.03.2018, gegen 23.00 Uhr, wurde ein Bewohner einer Seniorenresidenz als verschwunden gemeldet. Der 85jährige Mann konnte dann im Rahmen einer Absuche durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei gegen 00.45 Uhr an der Bundesstraße 4 in Höhe der Zufahrt zum Seniorenwohnsitz angetroffen werden. Da er sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte und außerdem unterkühlt war, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

