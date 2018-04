Polizeiinspektion Goslar / Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar - Verkehrsunfall mit verletzter Rollerfahrerin:

Am Dienstag, den 17.04.2018, gegen 13:15 Uhr, verursachte die 21jährige Fahrerin eines Dacia Sandero einen Verkehrsunfall, weil sie beim Anfahren vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr nicht auf eine in diesem Moment vorbeifahrende Rollerfahrerin achtete. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei die 17jährige Rollerfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden mit einer Höhe von insgesamt ca. 1500,- Euro.

