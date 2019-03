Polizeiinspektion Goslar / Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar - Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten:

Bislang unbekannte Täter haben irgendwann im Zeitraum von Mittwoch, den 20.02.2019, 09:30 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, den 12.03.2019, 10.30 Uhr, versucht, mit einem Werkzeug einen Parkscheinautomaten in der Straße Am Alten Salzwerk aufzubrechen, um an das Münzgeld zu gelangen. Der Aufbruch misslang, der Automat wurde allerdings beschädigt./rh

