Polizeiinspektion Goslar / Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar - Leergutdiebstahl:

Am Samstag, den 16.03.2019, zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr, wurde in der Landstraße eine Vielzahl von diversen Leergutflaschen von einem umzäunten Lagerbereich außerhalb eines Getränkemarktes entwendet. Der für den Diebstahl in Frage kommende Täter kam dann am 18.03.2019, gegen 15.50 Uhr, in den Getränkemarkt und löste einen Teil des Leergutes ein. Anschließend wechselte er in den nahegelegenen Einkaufsmarkt um einzukaufen. Aufgrund von Videoaufzeichnungen erkannte der Mitarbeiter des Marktes ihn als möglichen Täter für die Diebstähle und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 25jährigen Mann aus Bad Harzburg dann auch dort antreffen und überprüfen. Wie sich herausstellte, hatte der tatverdächtige junge Mann noch einiges an Leergut in seiner Wohnung gelagert.

Einbruch in Firmengebäude:

Im Zeitraum vom Samstag, den 16.03.2019, 12.00 Uhr bis Montag, den 18.03.2019, 07.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Firmengebäude in der Göttingeroder Straße in Göttingerode. Dafür schlugen sie eine Fensterscheibe an der Rückseite des Gebäudes ein und gelangten darüber in die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurden 4 Fotoapparate entwendet.

