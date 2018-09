Polizeiinspektion Goslar / Polizeistation Braunlage: ...

Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer auf der Landesstraße 519

Goslar - Am Samstag, dem 22.09.2018 befährt eine Kradgruppe aus Sachsen - Anhalt gegen 11.50 Uhr die Landesstraße 519 aus Richtung St. Andreasberg kommend, in Fahrtrichtung Oderhaus. In einer Rechtskurve kommt dabei ein 60jähriger aus Dessau mit seinem Krad Honda von der Fahrbahn ab und rutscht in den Straßengraben. Hierbei wird der Dessauer leicht verletzt. Am Krad Honda entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

i.A. Richter,POK

